محافظ الشرقية يُتابع الدراسة بمدرستي السيدة خديجة الثانوية للبنات ويشيد بمستوى الطالبات

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لعدد من مدارس مدينة الزقازيق، وذلك للتأكد من انتظام اليوم الدراسي ومتابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة والأنشطة التربوية المختلفة، في حضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير اليوم الدراسي بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الرسمية، واطمأن على تواجد المعلمين والعاملين بالمدرسة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

استخدام كافة إمكانات السبورة التفاعلية في توصيل المعلومة

كما فقد الفصول المدرسية، واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة في مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية، مطالبا معلمي المدرسة بضرورة استخدام كافة إمكانات السبورة التفاعلية في توصيل المعلومة للطالبات بسهولة ويسر مع تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

مستوى تحصيل الطالبات وطالبهم بالجد والاجتهاد

وأشاد بمستوى تحصيل الطالبات وطالبهم بالجد والاجتهاد في تحصيل الدروس والالتزام بالحضور للمدرسة لاكتساب الخبرات والمهارات وتحصيل العلم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع، كما تفقد المحافظ غرفة الأخصائيين الاجتماعيين وشئون العاملين بالمدرسة، مؤكدا على دور الأخصائي الاجتماعي في تحقيق توافق الطلاب مع واقع الحياة والبيئة المدرسية ووضع البرامج التي من شأنها تنميتهم اجتماعيا وسلوكيا.

كما حرص المحافظ على متابعة سير اليوم الدراسي داخل أحد الفصول المدرسية في حصة الرياضيات، حيث قامت مدرسة الفصل بإجراء اختبار لإحدى الطالبات وذلك من خلال السبورة الإلكترونية، ليشيد المحافظ بمستوى الطالبة والتي برعت في حل المعادلة الرياضية متمنيا لها التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

توجه محافظ الشرقية لمدرسة تجريبية المعلمين الحديثة للتعليم الابتدائي ورياض الأطفال التابعة لإدارة شرق الزقازيق لتعليمية، وتابع تدريب فريق كرة السلة بالمدرسة خلال حصة التربية الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الرياضة تسمو بالعقل وتنقي النفس وتُسهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه.