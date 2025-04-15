زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من 22 أبريل حتى 29 مايو 2025

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاج والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الجاري حتى يوم الخميس 59 مايو المقبل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.