«الغرف السياحية»: معرض ساو باولو فرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشاركة القطاع السياحي المصري بالمعرض السياحي الدولي المنعقد حاليا في مدينة ساو باولو البرازيلية، جاءت لأهمية هذا المعرض الذي يوفر فرصة مهمة لتعزيز الحضور المصري في السوق السياحية بأمريكا اللاتينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأضاف غنيم، في تصريحات له اليوم، إن البرازيل تعتبر من الأسواق الواعدة لقدوم السياح منها إلى مصر، إذ يهتم سائحيها بنمط السياحة الثقافية والتاريخية، وهو ما يتماشى تمامًا مع ما تقدمه مصر من تنوع حضاري وأثري فريد، لافتا إلى أهمية المشاركة المصرية الرسمية والقطاع الخاص في مثل هذه الفعاليات الدولية؛ لما لها من دور في بناء علاقات مباشرة مع شركات السياحة الكبرى في أمريكا الجنوبية، وتسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل الأقصر وأسوان والقاهرة وسيناء.

خطة تسويقية مخصصة لدول أمريكا اللاتينية

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن مصر تجهز خطة تسويقية مخصصة للسوق اللاتيني، إذ أن اللغة والثقافة هناك تتطلب أدوات ترويج خاصة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مكاتب السياحة الخارجية والسفارات المصرية لتنظيم حملات تعريفية بمصر كوجهة سياحية عالمية.

وأكد أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لا تقتصر على الترويج السياحي فحسب؛ بل تساهم أيضًا في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية، وعلى رأسها البرازيل.

وأشاد غنيم بحرص وزارة السياحة والآثار على المشاركة بالحدث الدولي الكبير في ساو باولو، علاوة على دعم اتحاد الغرف السياحية للمشاركة في كبرى المحافل حول العالم بما يعود بالنفع على الأعداد الوافدة لمصر، واستمرار التواجد على الخريطة الدولية للسياحة، مشيرا إلى أن الجناح المصري يشهد إقبالا معقولا ويتساءل منظمو الرحلات الزائرين للجناح عن المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه وما يتضمنه من آثار ليس لها مثيل حول العالم.





