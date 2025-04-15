فرنسا تقرر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا واستدعاء سفيرها للتشاور

توترات جديدة شهدتها العلاقة بين فرنسا والجزائر بعدما قررت باريس طرد 12 دبلوماسيا جزائريا ردا على إجراء مٌماثل أعلنته الجزائر قبل يومين ضد 12 موظفا في السفارة الفرنسية.

توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر

وجاء في بيان لصحيفة «إلسييه» الفرنسية أن السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتها الثنائية، مٌوضحة أن إيمانويل ماكرون اتخذ أيضا قرارا باستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه للتشاور.