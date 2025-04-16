6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق غزة

أعلن إعلام فلسطيني، ارتقاء 6 شهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ارتفاع الحصيلة إلى 15 شهيدًا بينهم أطفال

وقالت مصادر طبية إن القصف أسفر عن سقوط 8 شهداء، بينما أفادت مصادر أخرى بارتفاع الحصيلة إلى 15 شهيدًا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي التفاح، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، معظمهم من الأطفال، وإصابة آخرين.

وقد انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء والمصابين من المنزل المستهدف، في حين لا يزال البحث جارياً عن مفقودين تحت الأنقاض.​

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33 ألفا و843 شهيدًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، مع إصابة أكثر من 76 ألف شخص.

انتشال الضحايا من تحت الأنقاض

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الحصار والدمار الواسع.​