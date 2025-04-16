6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق غزة

6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق غزة

6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق غزة

أعلن إعلام فلسطيني، ارتقاء 6 شهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ارتفاع الحصيلة إلى 15 شهيدًا بينهم أطفال

وقالت مصادر طبية إن القصف أسفر عن سقوط 8 شهداء، بينما أفادت مصادر أخرى بارتفاع الحصيلة إلى 15 شهيدًا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي التفاح، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، معظمهم من الأطفال، وإصابة آخرين.

وقد انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء والمصابين من المنزل المستهدف، في حين لا يزال البحث جارياً عن مفقودين تحت الأنقاض.​

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33 ألفا و843 شهيدًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، مع إصابة أكثر من 76 ألف شخص.

انتشال الضحايا من تحت الأنقاض

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الحصار والدمار الواسع.​

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا