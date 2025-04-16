باحث: ما جرى في الأردن جزء من مخطط تخريبي.. والإخوان تعيش في عزلة مجتمعية

قال الباحث السياسي حمزة العكايلة، إنّ تفكيك الشبكة التي تم الإعلان عنها في الأردن جاء بعد متابعة استخباراتية دقيقة بدأت منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات الأردني، المعروف بكفاءته على مستوى الإقليم، تمكن من رصد اتصالات وتحركات لأعضاء الشبكة داخل وخارج البلاد، شملت تدريبات في بيروت، واستيراد معدات من الصين، ولقاءات متعددة في دول عربية.

ما جرى ليس مجرد نشاط عبثي

وأضاف العكايلة، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما جرى ليس مجرد نشاط عبثي، بل جزء من مخطط تخريبي واضح، تم دعمه سياسيًا وإعلاميًا ولوجستيًا من جهات إقليمية.

وأكد أن الشبكة مرتبطة تنظيمياً بجماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن، والتي وصفها بأنها باتت تعيش عزلة مجتمعية بعد أن انكشفت حقيقة ارتباطها بمخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وتابع، أن هذه الأحداث ستؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الدولة الأردنية والجماعة في المستقبل، خصوصًا في ظل التحولات المتوقعة سياسيًا وقضائيًا، لا سيما مع إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة التي تختص بالنظر في قضايا الإرهاب وزعزعة السلم المجتمعي.

المجتمع الأردني يبقى صمام الأمان الحقيقي

وتوقع أن تصدر أحكام قاسية بحق من تورط أو حرّض أو موّل هذه الشبكة، مؤكدًا أنّ المجتمع الأردني يبقى صمام الأمان الحقيقي، بوعيه واعتداله وارتباطه بثوابته الوطنية.

وقال إن هذه المحاولة التخريبية ستفشل كسابقاتها، لأن الأردن سبق وأفشل مشاريع مشابهة استهدفته عبر حدوده مع سوريا والعراق، وأثبت جيشه ومخابراته قدرتهما على حماية البلاد من كل المخاطر.