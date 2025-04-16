محافظة الشرقية تعدل المخطط التفصيلي لقرية بمركز أبو حماد

محافظة الشرقية تعدل المخطط التفصيلي لقرية بمركز أبو حماد

محافظة الشرقية تعدل المخطط التفصيلي لقرية بمركز أبو حماد

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الشرقية رقم 4589 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز أبو حماد، وذلك في العدد 86 في 16 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية شنيارة الطنانات - الوحدة المحلية بالحلمية -مركز أبو حماد فيما تضمنه من مرور جزء من الشارع المار بقطعة الأرض من ملك المواطن أحمد شحنة محمد إبراهيم، وذلك بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور من الناحية القبلية، على أن يمتد الشارع من الجهة الشرقية للمبنى المجاور من الناحية القبلية، مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة، وعدم خلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور.


وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.


وجاء في المادة الرابعة من القرار، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

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