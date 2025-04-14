«الوقائع المصرية» تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي لإحدى مدن كفر الشيخ

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 284 لسنة 2025، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في العدد 84 في 14 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



