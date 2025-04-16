تفاصيل غلق 12 فرعًا لمحال شهيرة لبيع الحلويات ومنتجات الألبان

تفاصيل غلق 12 فرعًا لمحال شهيرة لبيع الحلويات ومنتجات الألبان

تفاصيل غلق 12 فرعًا لمحال شهيرة لبيع الحلويات ومنتجات الألبان

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات «ب لبن» و«بلين» بأحياء العجوزة، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والوراق، وإمبابة، ومدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، ومركزي الحوامدية والبدرشين.

إدارة الفروع دون ترخيص

وجاء قرار المحافظ استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة.

التزام المحال العامة والمطاعم بالحصول على التراخيص

يأتي ذلك في إطار حملات التمشيط والرصد بمحافظة الجيزة، للتأكد من التزام المحال العامة والمطاعم بالحصول على التراخيص اللازمة للعمل والوقوف على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

شمل القرار غلق 8 فروع تابعة لمحل «ب لبن» والكائنة بشارع ترعة السواحل بحي الوراق، شارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة، شارع طلعت حرب بحي إمبابة، شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، سنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، شارع الملك فيصل بحي العمرانية، وصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، شارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وشمل القرار غلق 4 فروع تحمل اسم «بلين» لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة بشارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، شارع القومية العربية بحي الوراق، شارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتابعة الدورية، لضمان عدم تكرار المخالفة.

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