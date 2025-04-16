ضبط 7 أطنان دقيق في عدة حملات أمنية بالأسواق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال حملات تستهدف ضبط محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عنه.

أسفرت الحملات التموينية المكبرة، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.