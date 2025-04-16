البنك المركزي يعلن الخميس 24 أبريل إجازة للبنوك بمناسبة «تحرير سيناء»

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد إجازة البنوك العاملة في مصر والقطاع المصرفي بمناسبة عيد تحرير سيناء، ليقرر تعطيل العمل بكل البنوك المحلية يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء 2025

وأوضح «المركزي»، في بيان له اليوم الأربعاء، أنَّ البنوك العاملة في مصر تستأنف عملها لكل شبكات الفروع التابعة لها طبقا للمواعيد الرسمية المعلنة، عقب انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء، أي يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 27 أبريل 2025.

وكان البنك المركزي في وقت سابق، قد أعلن عن إجازات البنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، ليتعطل العمل بكل الجهاز المصرفي يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن تستأنف عملها صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.