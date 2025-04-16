كاتب صحفي: مصر تواصل التنمية بدبلوماسية واعية واهتمام خاص بالقضايا العربية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إنّ المتابع لنشاط الدبلوماسية الرئاسية المصرية وتحركات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك جيدا أن الأمن القومي العربي هو المحرك الأساسي للدبلوماسية المصرية بشكل عام، موضحا أن هناك مخاطر وتهديدات كثيرة تحيط بالأمن القومي العربي، لكن الدولة المصرية تتحمل مسؤوليتها تجاه دعم القضايا العربية، إلى جانب حفظ أمنها القومي ودعم استقرارها وثباتها الداخلي.

الدولة المصرية تواصل العمل والإعمار والتنمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية تواصل التنمية بدبلوماسية واعية، مشيرا إلى أن كل هذا يحتاج إلى توطيد العلاقات مع كل الشركاء، لكن تظل الدائرة العربية هي دائرة اهتمام خاصة وأولوية للدبلوماسية المصرية.

العلاقات المصرية العربية تأتي في صدارة اهتمامات الدولة

وتابع: «العلاقات المصرية العربية تأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، وفي صدارة الأجندة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تحتويه من خصوصية لها علاقة بفكرة الأمن القومي العربي».