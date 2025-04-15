محافظ الشرقية يُعلن بدء استقبال توريد القمح في 13 صومعة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بدء استقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، مؤكدًا جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال ‏حصاد القمح، لافتًا إلى أن الشرقية تُعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، ‏حيث تصدرت المحافظة لسنين سابقة الريادة في توريد القمح على مستوى الجمهورية.

تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة

وكلف محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة بتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح أو توريده خارج المحافظة وخارج الأماكن المخصصة له، وذلك للوصول للمستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

الاستعداد لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين أن اليوم بداية موسم بشاير الخير وفقًا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2025 وحسب الظروف المناخية وعملية الحصاد، لافتًا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، بالتنسيق مع المهندس سعيد عطية مدير عام صيانة الحبوب بالمديرية، و تم انتهاء أعمال تطهير وتبخير كافة المواقع تمهيدًا لعملية استلام القمح بها.

وأكد «عوض الله»، أنه تم إجراء معاينات فنية لكافة المواقع التخزينية بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على خطابات من الجهات المسوقة الرئيسية بالمحافظة، وذلك للوقوف على جاهزية تلك المواقع والسعة التخزينية الفعلية بها، حيث بلغت إجمالي السعات التخزينية المتاحة بنطاق المحافظة ما يزيد على 700 ألف طن، وذلك لعدد 13 صومعة معدنية و40 مركز تجميع وبنكر واحد، وتم مخاطبة الوزارة وكافة الجهات المعنية والإدارات الفرعية التابعة للمديرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة استعدادًا لبدء موسم الحصاد والتوريد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان الفرز والإستلام بكافة المواقع المسوقة والمعتمدة بنطاق محافظة الشرقية وذلك علي النحو التالي:

· البنك الزراعي المصري وعددهم 15 مركز تجميع بسعة إجمالية 32 الف طن.

· شركة مطاحن شرق الدلتا بعدد 2 صومعة و 19 مركز تجميع بسعة إجمالية 241 ألف طن.

· شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بعدد 1 صومعة و 1 بنكر بسعة إجمالية 120 ألف طن.

· شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بعدد 2 مركز تجميع بسعة إجمالية 10 آلاف طن.

· الشركة المعدنية القابضة للصوامع والتخزين بعدد 9 صوامع و 5 مراكز تجميع بسعة إجمالية 350 ألف طن.