بالأرقام.. سيكو سيكو الأعلى إيرادا في 2025

نجح فيلم سيكو سيكو في تحقيق إيرادات قياسية في دور العرض السينمائي، إذ سجل في آخر 24 ساعة إيرادات وصلت إلى 2 مليون و189 ألف جنيه، وهو ما رفع إجمالي إيرادات الفيلم في نهاية أسبوعه الثاني في دور السينما لـ27 مليونا و411 ألف جنيه، وذلك بواقع بيع 206 آلاف تذكرة سينما.

وارتفع إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم سيكو سيكو في السينمات منذ طرحه ليصل لـ 109 مليون و928 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي بيع 853 ألف تذكرة سينما، حيث حقق الفيلم في أيامه الأولى في السينمات خلال موسم عيد الفطر 24.1 مليون جنيه، بينما حقق في أسبوعه الأول 58.4 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي الإيرادات لـ82.5 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

برومو فيلم سيكو سيكو

بـ 110 ملايين جنيه.. سيكو سيكو الأعلى إيرادًا في 2025

ومع اقتراب فيلم سيكو سيكو من حاجز الـ 110 مليون جنيه على مستوى الإيرادات، أصبح صاحب المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى إيراد في 2025، والتي تضم الأفلام التي بدأ عرضها من 1 يناير 2025 حتى الآن.

- «سيكو سيكو»: 109.9 مليون جنيه.

- «الدشاش»: 80 مليون جنيه.

- «6 أيام»: 23 مليون جنيه.

- «الصفا ثانوية بنات»: 17 مليون جنيه.

- «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»: 17 مليون جنيه.

- «نجوم الساحل»: 9.2 مليون جنيه

- «فار بـ7 أرواح»: 2.2 مليون جنيه.

- «المستريحة»: 1.3 مليون جنيه.

- «استنساخ»: 1.2 مليون جنيه.

- «لأول مرة»: 937 ألف جنيه.

- «سنو وايت»: 541 ألف جنيه.