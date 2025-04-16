خبراء اقتصاد: مؤشرات قوية تدفع الأجانب إلى زيادة الاستثمار في مصر

أكد العديد من خبراء الاقتصاد، أهمية الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، إذ تساهم في تلبية احتياجات الدولة من الدولار، وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المستثمر الأجنبي يمكنه التأكد من استقرار الوضع النقدي في مصر، خاصة سعر الصرف، وأهم الضمانات تتمثل في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي فوق مستوى 47 مليار دولار، وهو الأعلى تاريخيًا لمصر حاليًا، وأن انخفاض الدين العام، الذي وصل إلى أقل من 160 مليار دولار، يمثل عامل طمأنة للمستثمرين بشأن قدرتهم على سحب أموالهم، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على التضخم.

مصر تتصدر الشرق الأوسط وأفريقيا في جودة البنية التحتية

وأكد «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالبنية التحتية، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها من خلال إنفاق 10 تريليونات جنيه على تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، وأن كفاءة الشركات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة في هذا المجال بشهادة المجتمع الدولي، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يندرج ضمن ملف البنية التحتية، الذي يشمل أيضًا الكباري والطرق وتكنولوجيا الكهرباء وشبكات النقل المختلفة، ومصر لا تحتاج إلى خبرات في هذا المجال بقدر حاجتها إلى استثمارات لدفع عدد من الملفات الاقتصادية قدمًا.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الخليجية تساهم في سد الفجوة التمويلية الدولارية، خاصة وأنها تستهدف التصدير وليس السوق المحلية فقط، ما يولد إيرادات دولارية مستدامة.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن زيادة التدفقات النقدية الدولارية الناتجة عن الصادرات تساعد في معالجة الفجوة التمويلية التجارية وتحسين الميزان التجاري المصري، الذي يشهد حاليًا استيرادًا ضعف التصدير تقريبًا؛ أي من 80: 90 مليار دولار استيراد مقابل 40 مليار دولار تصدير.

وشدد أنيس على ضرورة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لما يتمتعان به من كثافة رأسمالية وقدرة على دعم مشروعات تتطلب طاقة متجددة ونظيفة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية.