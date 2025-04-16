محافظ المنيا يحتفل بيوم اليتيم تحت شعار «لست وحدك.. كلنا معك»

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، في الاحتفال السنوي بيوم اليتيم، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بنادي المنيا الرياضي تحت شعار «لست وحدك.. كلنا معك»، بمشاركة 250 طفلًا من الأيتام من مؤسسات وجمعيات القرى والمراكز على مستوى المحافظة.

محافظ المنيا يشارك احتفالية يوم اليتيم



ووجه المحافظ الشكر للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ولكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن محافظة المنيا ستظل دومًا سندًا وداعمًا لأبنائها في مختلف المجالات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين عبر المجالس التنفيذية واللقاءات الدورية، لرصد احتياجات الشارع المنياوي والعمل على تلبيتها في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

تنفيذ برامج متنوعة تستهدف الأطفال الأيتام



من جانبه، أكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الاحتفال بيوم اليتيم يأتي ضمن الدور المجتمعي المتنامي لمراكز الشباب، والتي لم تعد تقتصر على النشاط الرياضي فقط، بل أصبحت مراكز تنويرية وتنموية وخدمة مجتمعية شاملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

عروض فنية مبهجة الأطفال



وتضمن الحفل عروضًا فنية مبهجة قدمها الأطفال، شملت فقرات غنائية واستعراضية، كما تم توزيع مبالغ مالية وهدايا عينية بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم.

وفي ختام الاحتفال، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والدفء الإنساني.