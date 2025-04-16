الكشف على 618 مريضا في قافلة طبية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 618 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية نجم بمركز مطاي، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية استمرت على مدار يومي 14 و15 إبريل، وجرى خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات القافلة الطبية

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى تقديم الخدمات الطبية لـ118 حالة جراحة، و238 حالة أطفال، و97 باطنة، و35 نساء، و99 جلدية، و31 حالة أسنان، وتحليل 121 عينة دم، و219 تحليلا متنوعا، 6 حالات أشعة سينية، كشف مبكر للضغط والسكر لـ68 مترددا، وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ68 من أهالي القرية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.