ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار السوق المالية.