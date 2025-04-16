قمر التربيع الثاني يُزين السماء خلال أيام.. ظاهرة فلكية ينتظرها عُشاق الفلك

كتبت: آية الله الجافي

تُزين السماء يوم 21 أبريل القادم ظاهرة فلكية مُذهلة، وهي ظاهرة التربيع الثاني، التي يظهر فيها القمر في طور التربيع الثاني ويضيء نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، ويُعد هذا الطور من أطوار القمر الأكثر جمالًا، لأنه يبدو وكأنه يقسم السماء إلى نصفين، نصف مضيء ونصف مظلم، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

القمر في طور التربيع الثاني

و وفقًا لوكالة ناسا، يشيرالجزء المضيء من القمر في حالة التربيع الثاني دائمًا إلى اتجاه الشرق، حتى لو كانت الشمس تحت الأفق، ويكون القمر في وسط السماء تقريبًا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب حتى يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهر، أي عندما تكون الشمس في منتصف السماء تقريبًا.

ويمكن خلال حدوث هذه الظاهرة رؤية القمر والشمس في نفس الوقت ولكن في اتجاهين متعاكسين، يصل القمر إلى التربيع الثاني أو كما يُعرف بالربع الأخير بعد مرور أسبوع من اكتمال القمر، إذ يرتفع قمر التربيع الثاني في السماء في منتصف الليل، ومن بعدها يعبر خط الزوال عند شروق الشمس ولا يغرب حتى وقت الظهيرة، وهذا الطور يتكرر كل حوالي 29.531 يوم.

كيفية مشاهدة الظاهرة الفلكية

ويُمكن لعلماء الفلك وعشاق التقاط صور مذهلة للظواهر الفلكية مشاهدة ظاهرة التربيع الثاني في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، مثل الصحاري والجبال والبحار.