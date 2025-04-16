محافظ الشرقية يتابع عمليات توريد القمح إلى الصوامع والشون

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين والدكتور وليد نصار الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا، ومحمد أحمد الحاروني مدير عام الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري، ومصطفى علي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية وخطة جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2024/2025، وآليات إحكام السيطرة على التسويق لضمان توريد الكميات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة.

رفع درجة الاستعداد بموسم توريد القمح

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعداد مع اليقظة التامة طوال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومراعاتها لكافة الإشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، حفاظاً على المحصول.

تجهيز 13 صومعة و41 شونة

اطمأن محافظ الشرقية من وكيل وزارة التموين علي جاهزية الصوامع والشون المخصصة لاستقبال الأقماح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 54 موقعًا، عبارة عن 13 صومعة و 41 شونة، وتم إضافة شونه جديدة ليصبح الإجمالي 55 موقعا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طنا.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون، والوقوف على أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً مع التأكيد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

فيما استعراض وكيل وزارة الزراعة خطة المديرية لاستقبال موسم توريد القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 370183 فداان موزعين على مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن المديرية خلال هذا الموسم نفذت خطة لإرشاد المزارعين بطرق زيادة الإنتاجية، من خلال تقليل الفاقد وتعريفهم بطرق مقاومة الأمراض وضرورة الجني عند اكتمال النمو.

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ علي ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف توريده من القمح المحلي وتخطيه نسبة الـ 100% ولتظل المحافظة متصدره المشهد على مستوى محافظات الجمهورية في توريد القمح باعتباره يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.