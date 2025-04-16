محافظ الغربية يتابع توريد القمح إلى شونة دفرة.. ويشدد: أمن قومي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال توريد القمح، في شونة دفرة، بطنطا، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 15 ألف طن، لمُتابعة سير العمل خلال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال كميات المحصول وفقًا للمعايير المعتمدة.

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية مراحل الاستلام والتخزين، واطلع على كفاءة التشغيل وسحب القمح ذات القدرة الإنتاجية العالية، كما راجع دقة أداء ميزان البسكول وأعمال غرف التحكم الملحقة به، لضمان سير عمليات التوريد بشكل منضبط وآمن من لحظة دخول المحصول حتى إيداعه بمواقع التخزين.

الأمن القومي

وأوضح أشرف الجندي أن القمح واحدًا من أهم ركائز الأمن القومي الغذائي للدولة، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وتتابعه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انتظام وانسيابية التوريد دون معوقات.

وأوضح المحافظ أن محافظة الغربية استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 24 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 190,140 طنًا، بما يضمن تيسير استقبال المحصول وتخفيف الأعباء على المزارعين، مع تطبيق أعلى درجات الانضباط في إدارة المنظومة.

الإجراءات الوقائية

وشدد الجندي خلال متابعته الميدانية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الصارمة لضمان نجاح الموسم، أبرزها سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، ونقل القمح فور بلوغ نسبة الامتلاء 80% من الشون إلى الصوامع، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة النقل داخل وخارج المحافظة ومنع أي تداول غير رسمي أو تهريب للمحصول، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية ومباحث التموين والإدارة العامة للمرور.

كما وجه محافظ الغربية بضرورة رفع كفاءة الإجراءات التأمينية بكل مواقع الاستلام والتخزين القمح عبر تجهيز نقاط إطفاء ثابتة ومتنقلة، ورفع المخلفات المحيطة بالشون، وصيانة أعمدة الإنارة لتأمين بيئة العمل وسلامة المحصول، إلى جانب تهيئة الطرق المؤدية لمواقع التوريد لتسهيل حركة النقل وتقليل الفاقد خلال عمليات النقل والتخزين.