وزير الداخلية السوري يكشف عن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

كشف وزير الداخلية السوري أنس الخطاب أن الحكومة السورية أنهت «مشروع انقلاب» تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق.

من أوقف الانقلاب؟

وبيّن الخطاب أن عملية إيقاف الانقلاب جاءت بتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأضاف في بيان رسمي الأربعاء: «نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاما».

تفاصيل الانقلاب

ويأتي ذلك بعد أيام من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام في ريف درعا جنوب البلاد انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية بسطت الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سانا.

ودخلت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق 8 ديسمبر الماضي، بعد هجوم مباغت بدأته من شمال سوريا في 27 نوفمبر، وأدى ذلك للإطاحة ببشار الأسد ونهاية حكم عائلته الذي استمرّ أكثر من نصف قرن، وشكل مقاتلون محليون من فصائل معارضة سابقة وآخرون ممن أجروا اتفاق تسوية مع النظام غرفة عمليات الجنوب في السادس من ديسمبر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.