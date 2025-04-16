هل ينخفض الدولار الأمريكي الفترة المقبلة؟ خبير يجيب

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن هناك حالة من التخوف من الاستثمارات غير المباشرة في أمريكا، موضحًا أن أرباح البنوك الأمريكية تراجعت مع هبوط معدلات الدخل.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاحتياطات الدولية الدولارية تراجعت بنحو 155 مليار دولار، مع اتجاه البنوك العالمية للتحوط بالعملات المختلفة، بالإضافة إلى الذهب.

كما أضاف شوقي أن الكثير من الشركات حول العالم تراجعت عن التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، معلقًا: «الدولار هبط أمام العملات الأجنبية، مع ارتفاع اليورو 5%، وزيادة الفرنك والين والكثير من العملات الرئيسية بنسب تتراوح بين 3 و5%».

وتوقع: «الدولار الأمريكي سينخفض الفترة القادمة أمام العملات الأجنبية العالمية».