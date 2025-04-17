قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة مشروع تنمية مهارات مصر الخضراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين مصر وكندا بقيمة 9.9 مليون دولار کندي، وذلك في العدد 16 في 17 أبريل 2025.

مشروع تنمية مهارات مصر الخضراء

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنّه جرى الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء الشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر» بين مصر وكندا بقيمة 9.9 مليون دولار دولار كندي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.