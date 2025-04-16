الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، بشأن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم، وذلك في العدد 15 مكرر أ في 16 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون يوم الاثنين الموافق 21 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 1379 لسنة 2025، يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 1380 لسنة 2025، يكون يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال.