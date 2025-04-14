الجريدة الرسمية تنشر قرار إيقاف طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 170 لسنة 2025، بشأن وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر، وذلك في العدد 84 في 14 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 280 لسنة 2024، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، استثناء من أحكام المادة الأولى يجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقا لحجم استثمارات الشركة، أو فرص العمل التي يمكن أن تضيفها: أو خططها المستقبلية ، أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة (أ) بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها .

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.