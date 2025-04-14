الجريدة الرسمية تنشر قرار إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة رقم 169 لسنة 2025، بشأن مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية لمدة عام، وذلك في العدد 84 في 14 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يمد العمل بالقرار الوزارى رقم 53 لسنة 2024 الصادر بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.