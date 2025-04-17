المدارس تعلن أسماء الطلاب المفصولين بسبب الغياب وحرمانهم من امتحانات أبريل

أعلنت المدارس أسماء الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب، مطالبين بسرعة التوجّه إلى أقرب مكتب بريد لإتمام إجراءات إعادة القيد، وذلك قبل موعد بدء امتحانات شهر أبريل حتي لا يتم حرمانهم من الامتحان.

وأكدت المدارس علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، يُشترط بعد الانتهاء من إجراءات إعادة القيد، تسليم إيصال الدفع إلى إدارة شؤون الطلاب بالمدرسة في موعد أقصاه (تُحدد الإدارة التاريخ بدقة)، حتى يُسمح للطالب بدخول الامتحانات الشهرية وامتحانات نهاية العام.

الحرمان من الامتحانات

وأضافت المدارس، أنه عدم الالتزام بهذه التعليمات سيترتب عليه الحرمان من دخول الامتحانات وفقاً لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر موجها عده تعليمات للطلاب وهي:-

- حضور جميع التقييمات الأسبوعية في جميع المواد.

- عدم التخلف عن الحضور حيث أنه لن يعاد التقييم مرة أخرى للطلبة الغائبين

الرجاء التزام التلاميذ بالحضور إلى المدرسة وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى امتحانات آخر العام 25 مايو 2025.

- هناك تقييمات أسبوعية والتي لا تقل أهمية عن التقييمات الشهرية بالإضافة إلى أهمية درجات الواجب المنزلي والسلوك والمواظبة والأداء الصفي والواجب المنزلي وأيضاً امتحان شهر أبريل

ودرجات تضاف للمجموع حسب حضور التلاميذ والتزامهم لذا نرجو من أولياء الأمور الحرص على مستقبل أبنائهم والتزامهم بالحضور إلى المدرسة يومياً

- والالتزام بالزي الرسمي.

- والالتزام بحضور الحصص على مدار اليوم الدراسي.