خبير اقتصادي: الدولة رفعت المخزون الاستراتيجي للسلع لأكثر من 6 أشهر

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية واضحة ترتكز على محورين رئيسيين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والعسكرية، إلى جانب الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المحور الأول في تلك الاستراتيجية يتمثل في العمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من السلع من خلال رفع نسبة المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، رغم الظروف العالمية غير المستقرة.

وأضاف أن هذه السلع لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية فقط، بل تهدف أيضًا إلى دعم النشاطين الزراعي والصناعي، مما ساهم في عزيز الإنتاج المحلي وزيادة عدد الشركات القائمة، فضلًا عن دخول شركات جديدة إلى السوق المصري.

وأكد شعيب أن لتوسع في الطاقات الإنتاجية تزامن مع حالة من استقرار سعر الصرف، مما كان له أثر إيجابي واضح على حركة الأسواق وزيادة المعروض من السلع.