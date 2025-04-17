وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع التموينية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، مشددًا على تحقيق أعلى درجات الانضباط في الأسواق والمخابز وتحقيق رضا المواطنين عن رغيف الخبز وجودته.

حملات رقابية بالمخابز والأسواق

ومن جانبه، صرح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بأنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى المحافظة، شملت الأسواق والمخابز والبدالين التموينيين، وأسفرت عن تحرير (169) محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه في مجال الأسواق، تم تحرير (30) محضرًا، وضبط ومصادرة سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها في الأسواق، وتحرير (4) محاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت لحومًا مجمدة ومصنعات غذائية، بالإضافة إلى (11) محضرًا لسلع مجهولة المصدر تم فيها التحفظ على كميات كبيرة من الزيوت، الفول، الأرز، الدقيق، العلف، العصائر، الخل، الملح، والسجائر المهربة، كما تم تحرير (4) محاضر ذبح خارج المجازر، و(7) محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و(3) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تم تحرير (75) محضرًا حيال المخابز البلدية المخالفة، تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، أو لوحة تعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير (33) محضرًا، منها عدم الإعلان عن المقررات وغلق المحلات دون عذر، كما تم ضبط محضرين لحيازة سلع تموينية مدعمة واستخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض المخصص له.