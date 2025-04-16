«صحة المنيا»: فحص أورام الثدي بسيارة الماموجرام للسيدات في مغاغة غدًا

«صحة المنيا»: فحص أورام الثدي بسيارة الماموجرام للسيدات في مغاغة غدًا

«صحة المنيا»: فحص أورام الثدي بسيارة الماموجرام للسيدات في مغاغة غدًا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تواجد سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمركز أبا الوقف للرعاية الصحية للأم والطفل بمركز مغاغة.

موعد تواجد سيارة الماموجرام بمركز مغاغة

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بيانًا أعلنت فيه عن موعد تواجد سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي غدًا الخميس الموافق 17 أبريل الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. وأشار البيان إلى تواجد مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم)، ونوهت المديرية عن ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون للحالات.

رفع المستوى الصحي بين السيدات

من جانبه، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن سيارة الماموجرام المجهزة تُعد من أحدث الوسائل الطبية التي تعتمدها الوزارة، حيث تضم أجهزة متطورة وفريقًا طبيًا متخصصًا لضمان تقديم خدمات دقيقة وفعالة، لافتة إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين السيدات بأهمية الكشف المبكر، مع توفير الفحص والعلاج مجانًا وفق أحدث المعايير.

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