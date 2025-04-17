أستاذ علوم سياسية: مصر نجحت في استقطاب توافق دولي لصالح القضية الفلسطينية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى بولندا ولقاءه بنظيره البولندي تحمل دلالة سياسية مهمة، مشيرًا إلى أن بولندا لا تتحدث باسمها فقط، بل بصفتها ممثلًا لموقف الاتحاد الأوروبي، ما يمنح اللقاء زخمًا إضافيًا في إطار الجهود الرامية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار أو العودة إلى اتفاق الهدنة الأساسي.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة حظيت بقبول واسع، ونجحت مصر في حشد توافق دولي داعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر استطاعت تفنيد الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية، وكشفت أن ما يجري في غزة ليس مواجهة مع حماس، بل جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى أن هناك رسالة واضحة تعكس نجاح القيادة والدبلوماسية المصرية في الترويج لرؤية مصر الواقعية، الموحدة، والقابلة للتنفيذ داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى سد منافذ التهجير وإفشال أي مخططات لتفريغ القطاع من سكانه.