«الصحة» تطلق الملتقى الأول لدعم صحة السيدات في عيادات المرأة الآمنة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الملتقى الأول لدعم صحة المرأة المصرية من خلال عيادات المرأة الآمنة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، بالتنسيق مع جهات الإحالة الوطنية، وبشراكة فعالة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور وكلاء المديريات و مديري الامومة والطفولة بالمديريات المعنية ومقدمي الخدمة بعيادات المرأة الأمنة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة ودعمها صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية، بما يضمن تطوير استجابة شاملة ومتعددة القطاعات تراعي احتياجات النساء والفتيات الناجيات من العنف، وتقديم الدعم اللازم لهن من خلال منظومة عيادات المرأة الآمنة، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد تتويجًا لشراكات ممتدة وجهود وطنية ودولية متكاملة، تهدف إلى وضع المرأة في قلب السياسات الصحية والاجتماعية، وتوفير نظام إحالة وطني فعّال يقدم الدعم اللازم للنساء والفتيات في جميع أنحاء الجمهورية.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف ضد المرأة، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وتعزيز جودة الخدمات الصحية في العيادات، مع ضمان المتابعة المستمرة لكافة الحالات المكتشفة.



ومن جهتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية الاستجابة السريعة والتكامل في الجهود بين الجهات المختلفة لحماية الفتيات والأطفال من العنف، مشددة على ضرورة توفير بيئة داعمة وآمنة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث ان المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على الاستجابة الفورية للحالات الواردة من العيادات أو عبر خط نجدة الطفل 16000، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان حصول المستفيدات على حقوقهن كاملة.



وأشادت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة خلال كلمتها الافتتاحية، بأهمية ودور الملتقى كمنصة وطنية تنسيقية تجمع بين القطاع والجهات الشريكة في منظومة الإحالة، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة ليس قضية فردية، بل تحدٍ مجتمعي يستلزم تكاتف المؤسسات كافة لمواجهته، حيث إن عيادات المرأة الآمنة ليست فقط مكانًا لتلقي العلاج، بل مساحة داعمة وآمنة للنساء، تُقدم فيها الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية بشكل متكامل، من خلال فرق عمل مدربة تشمل أطباء وتمريض ورائدات ريفيات.

المستفيدات من الرعاية الضحية

وأضافت الدكتورة رشا خضر، أن أول عيادة تم افتتاحها في مركز طبي أهالينا – السلام أول بمحافظة القاهرة، واليوم نفتخر بوصول العدد إلى 35 عيادة في 15 محافظة، مع خطة طموحة لزيادة العدد إلى 60 عيادة بنهاية هذا العام، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت 7936 ندوة تثقيف صحي استفادت منها 75 ألفا و451 سيدة، و2738 جلسة مشورة ودعم نفسي، إضافة إلى إحالة 229 حالة لجهات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.



كما قال السيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن التطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا التزام الصندوق الكامل بدعم جهود مصر في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التتطلع لأن تصبح عيادات المرأة الآمنة أكثر كفاءة، وسهولة في الوصول، واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات، وخاصة الناجيات من العنف.