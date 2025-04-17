كيفية التسجيل المنتدى الوطني لتنمية قدرات الشباب.. اعرف الخطوات والشروط

تستمر وزارة الشباب والرياضة في إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات، آخرها ما دعت إليه الوزارة للمشاركة في المنتدى الوطني لتنمية قدرات الشباب حيث يأتي ذلك في إطار حرصها على تأهيل الكوادر الشابة وتمكينهم من مهارات القيادة والإدارة.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، وبالتعاون مع اتحاد شباب قادرون، المنتدى الوطني لتنمية قدرات الشباب، تحت شعار: "من التأهيل إلى التأثير".

المنتدى الوطني لتنمية قدرات الشباب

وكشفت وزارة الشباب، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل المشاركة في المنتدى الوطني لتنمية قدرات الشباب.

ودعت الوزارة الشباب للمشاركة في المنتدى معلقة فرصتك الآن لتكون جزءًا من منتدى يُعد منصة متميزة لتطوير الذات، بناء القدرات، والتواصل مع خبراء ومؤثرين في مجالات متعددة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن المحاور الأساسية للمنتدى هي كما يلي:

1- تنمية المهارات القيادية والإدارية

2- إعداد الشباب للعمل العام والمجتمعي التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال التحول الرقمي ومهارات المستقبل.

3- تعزيز الهوية والانتماء الوطني التدريب المهني.

4- التأهيل لسوق العمل

تفاصيل الفعالية:

التاريخ: الإثنين، 28 أبريل 2025 الوقت: من 3:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً

كيفية التسجيل في المنتدى

المكان: مركز الابتكار الشبابي والتعلم – الجزيرة – القاهرة

يمكن المشاركة في المنتدى الوطني عن طريق التسجّيل الآن وبدء رحلتك نحو التميز والقيادة، وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم والسن والمؤهل الدراسي ورقم التليفون.