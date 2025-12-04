«الشباب والرياضة» تعلن فرص عمل في 12 تخصصا.. رواتب مجزية وزيادات سنوية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، الإعلان عن فرص عمل مختلفة للشباب والخريجين من حملة المؤهلات وبدون، وذلك من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وكشفت وزارة الشباب في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إقامة يوم توظيفي مفتوح لسلسلة مطاعم فانشي، وذلك لتوفير فرص عمل في عدد من الوظائف المتنوعة بمجال المطاعم.

فرص عمل في يوم توظيفي مفتوح

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن اليوم التوظيفي يكون في 38 شارع جمال سالم، متفرع من محيي الدين أبو العز، الدقي – الدور السابع، أقرب محطة مترو البحوث، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أبريل 2025.

من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً





الوظائف المتاحة للتقديم



مدير مطعم



مراقب جودة



شيف مشويات



شيف تجهيزات (جزارة)



شيف جارد مانجيه



شيف مخبوزات



مساعد شيف



باريستا



كاشير



شيف استيوارد



عضو فريق (لا يشترط الخبرة)



استيوارد (لا يشترط الخبرة)





مواقع العمل



الشيخ زايد



مصر الجديدة



التجمع





شروط التقديم على الوظائف



مؤهل متوسط أو عالي



خبرة سابقة في الفنادق أو المطاعم الكبرى (لبعض الوظائف)



مهارات تواصل جيدة



السن لا يتجاوز 40 عامًا



مزايا التقديم على الوظائف



رواتب مجزية



حوافز شهرية



وجبة يومية



بدل مواصلات (لبعض الفروع)



سكن مميز للمغتربين



تأمين اجتماعي



زيادات سنوية



تدريب وتطوير مهني مستمر