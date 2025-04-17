الدقهلية تطرح 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري مع تسهيلات للمستثمرين.

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجود 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري والترفيهي، مع إمكانية تعديل الأنشطة حسب رغبة المستثمر، وجلسة الاستفسارات يوم 23/04/2020، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بديوان عام محافظة الدقهلية، نظير مبلغ 3 آلاف جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل طرح 13 موقعا استثماريا في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أن جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 05/05/2025، بديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12 ظهرا، وأوضحت أن شراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي وتقديم صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم شرط لدخول المزاد.

الخريطة الكاملة لمواقع الاستثمار في الدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن القطع المطروحة في المزاد العلني تشمل:

أرض فضاء بمنطقة شجرة الدر بمساحة ١٠ أفدنة.

أرض فضاء بمنطقة ابن لقمان بمساحة ١٢ فدانا

أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين ٥ أفدنة.

أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين ٢.٥ فدان.

أرض فضاء بمنطقة غرب إدارة الشاطئ بجوار الإسعاف بمساحة ١ فدان.

أرض فضاء أمام فندق آمون بمساحة ١فدان.

أرض فضاء بمنطقة ايزيس خلف اللجنة الرياضية ٢٥ فدانا.

أرض فضاء أمام مدرسة جمصه ٥.٥ فدان.

أرض فضاء بجوار مرور جمصه شمال الطريق الساحلي ٨ أفدنة.

أرض فضاء بمنطقة العاشر ١ فدان.

أرض فضاء بمنطقة العاشر نصف فدان.



وقطع أرض لإقامة مشروعات خدمية وتجارية تشمل:

مشروع إقامة فندق ٥ نجوم بمساحة ٢٤٣٦ مترا مربعا بمنطقة الفردوس.

مشروع إقامة مول تجاري ومكاتب إدارية بمساحة ٢٠ فدانا بمنطقة متميزة على بعد ١٠٠ متر من الطريق الدولي الساحلي.