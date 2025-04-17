مدبولي: شركات الاستكشافات البترولية لم تنسحب من مصر

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد حول خروج شركات لاستكشاف المواد البترولية من مصر، وشرح أن ما يحدث هو طرح الدولة المصرية مناطق امتياز، موضحا: «بنقسمها لمربعات، وتبدأ الشركات تنزل على هذه المناطق، وبتوقع عقد مع الدولة المصرية وتبدأ إجراءات أبحاث على حجم الغاز أو البترول اللي موجود في هذه المناطق».

أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «تبدأ الشركات تقرر بناء على حجم الدراسات الخاصة بها، اللي بتستخدم فيها الأقمار الصناعية ومواد تنزل في باطن الأرض قبل بدء الحفر بآلات معينة، بتدينا تقرير مبدئي، هل المنطقة دي فيها احتماليات كشف أم لا؟، وهل الكشف اللي هيبقى موجود له جدوى اقتصادية أم لا؟، بناء على هذا القرار بيقرروا يحفروا دلوقتي ولا ننتظر؟، لكن الشركات بيكون عندها أكتر من منطقة».

وتابع: «بناء على الأبحاث بيقولوا فيه منطقة معينة مش أولويات في الوقت الحالي، طب هل ده انسحب أو خرج من مصر؟ الإجابة لأ، هو موجود في مصر، ويستثمر ويكتشف بالفعل، وبيعلن لإنه يبدأ لإنتاج في أماكن أخرى»، مضيفا: «كشف حقل ظهر كان هناك قبل شركة إيني شركة أخرى عملت دراسات مبدئية وقالت المنطقة دي مفيهاش حاجة ومشيت، لكن بعد كده جت شركة إيني، وطلعت أكبر كشف في تاريخ مصر».



وواصل: «بتبقى دراسات مبدئية تقوم بها هذه الشركات وبناء على خططهم وأولياتهم بتقول هنعتبر المنطقة دي أولوية دلوقتي ولا ممكن نأجلها لمرحلة قادمة، عشان منقولش إن الشركات خرجت من مصر، الشركات موجودة وشغالة في مناطق أخرى، ومن الوارد ترجع تاني لنفس المكان بدراسات أكثر تقدما، دي طبيعة الاستكشافات».