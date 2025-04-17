مدبولي: سداد 3 مليارات جنيه مستحقات الفلاحين عن القطن الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تٌواجه مٌشكلة تتعلق بمٌستحقات الفلاحين عن توريد القطن، مٌشيرًا إلى وجود شكاوى بهذا الخصوص، وهو ما دفع مجلس الوزراء اليوم إلى توجيه وزير المالية بسداد 3 مليارات جنيه الأسبوع المُقبل، وهي القيمة المتبقية مقابل 300 ألف قنطار من القطن تم توريدها بالفعل.

سداد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل مستحقات القطن

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن إجمالي ما تم إنتاجه من القطن هذا العام بلغ مليون و450 ألف قنطار، وأنه بسداد الـ3 مليارات الجديدة، ستكون الحكومة دفعت مٌستحقات مليون و300 ألف قنطار من إجمالي المحصول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكمية المتبقية من الإنتاج تبلغ 150 ألف قنطار فقط، وأن هذه الكمية كانت محل نقاش في الفترة الماضية بسبب وجود ملاحظات تتعلق بجودة القطن المورد.

دعم الفلاحين وعدم ترك أية أعباء مالية متأخرة عليهم

وأضاف أن الحكومة لم تتجاهل هذه النقطة، ووجهنا وزير المالية بضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية للانتهاء من صرف مستحقات هذه الكمية بعد الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على دعم الفلاحين، وعدم ترك أي أعباء مالية مُتأخرة عليهم، خاصة أن القطن يُمثل محصولًا استراتيجيًا له أهمية كبيرة في القطاع الزراعي والصناعي على حد سواء، وأنه سيتم الانتهاء تمامًا من هذه الأزمة قريبًا بما يضمن استقرار القطاع الزراعي ويحافظ على حقوق المزارعين.