وزير الخارجية يتابع سير خدمة التصديق البريدي

وزير الخارجية يتابع سير خدمة التصديق البريدي

وزير الخارجية يتابع سير خدمة التصديق البريدي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعاً مع مُساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث اطلع على سير عملية التصديق على مٌستندات المواطنين عبر مكاتب البريد المٌنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بحسب البيان الصادر مساء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الخارجية لجهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين، حيث وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات التي تتجاوز 4600 مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

تسريع الخدمات

ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.

تحديث منظومة الخدمات القنصلية

ويعد ذلك الإجراء إحدى آليات خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.

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