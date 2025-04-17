وزير الخارجية يبحث مع وزير الطاقة الجزائري سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الجزائر اليوم، مع وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث أشار عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية بالجزائر، لاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد، نظرًا لتمتعها بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية، واستعرض وزير الخارجية التجربة الناجحة للشركات المصرية العاملة في الدول المختلفة على مدار السنوات الماضية.

تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر

أكد وزير الخارجية أهمية تنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري، بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد الشركات المصرية للتعاون في قطاعات محددة ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.

أشار وزير الخارجية إلى أهمية إتمام المشروعات والمبادرات الثنائية في مختلف المجالات، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بين الشركات المصرية والجزائرية في العديد من القطاعات، معربًا عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري - الجزائري المشترك، لدفع علاقات التعاون بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين.

وفي نهاية اللقاء، حضر عبد العاطي ووزير الطاقة الجزائري مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة سونلغاز الجزائرية وشركة السويدي في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.