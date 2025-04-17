موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025.. هل يوافق أعياد شم النسيم؟

أيام قليلة ويبدأ صرف رواتب شهر أبريل، وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة لها، حيث تم تخصيص عدة أيام لصرف المرتبات والمتأخرات بهدف تسهيل الإجراءات ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف رواتب شهر أبريل

من المقرر أن يكون صرف مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من 23 أبريل 2025، بينما تُصرف المتأخرات عن نفس الشهر خلال أيام 8 و9 و10 أبريل، لتكون بعد إجازة عيد شم النسيم وأعياد الربيع.

أما بالنسبة لشهر مايو 2025، فقد حُدد موعد بدء صرف الرواتب اعتبارًا من 22 مايو، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8 و11 و12 مايو.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل

يأتي هذا في ظل تاكيد وزارة المالية، أن مستحقات العاملين ستُتاح عبر ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة وفقًا لمنظومة الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تضع في الاعتبار الأعياد والعطلات الرسمية لتيسير عمليات الصرف على الموظفين.

ودعت الوزارة جميع العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف، موضحة أن الرواتب ستكون متوفرة بدءًا من التاريخ المخصص لكل جهة دون الحاجة للإسراع أو التكدس، حيث يمكنهم الصرف في أي وقت بعد هذا التاريخ.