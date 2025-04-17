وظائف شاغرة لعمال مخبوزات في لبنان براتب 500 دولار.. رابط التقديم

وظائف شاغرة لعمال مخبوزات في لبنان براتب 500 دولار.. رابط التقديم

وظائف شاغرة لعمال مخبوزات في لبنان براتب 500 دولار.. رابط التقديم

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفر 10 فرص عمل جديدة في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات، للعمل لدى شركة أفران لصناعة الخبز.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وأكد الوزير جبران أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، بهدف فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمالة المصرية.

المسمى الوظيفي: عامل مخبوزات

عدد الفرص المتاحة: 10 وظائف

مكان العمل: شركة أفران لصناعة الخبز – لبنان

الراتب الشهري: 500 دولار أمريكي

مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

المزايا المقدمة للموظفين

وثيقة تأمين صحي

سكن مكيف

توفير خدمات الكهرباء والإنترنت مجانًا

طريقة وشروط التقديم

يجب أن يكون سن المتقدم بين 20 و40 عامًا، وأن يتم التقديم خلال فترة التقديم من اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام فقط، من خلال هذا الرابط، ثم ملء الاستمرار وإدخال البيانات المطلوبة.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل، أن هذه الفرص تُمثل جزءًا من سياسة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة، وتشجيع الكفاءات المصرية على العمل بالخارج في بيئة آمنة ومستقرة.

ودعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم الشروط إلى الإسراع بالتقديم عبر الرابط المخصص، مع متابعة مستمرة للإعلانات الرسمية الخاصة بفرص التشغيل في الخارج.

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