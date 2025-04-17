وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

يحرص الكثير من الشباب من خريجي الجامعات الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة على البحث عن وظائف خالية للعمل بها، ما يجعل موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يحرص على توفير فرص عمل للشباب، في إطار حرصه على توفير مصدر دخل شهري ثابت لهم، ليعلن عن وظائف خالية في مجال المبيعات بمرتب شهري يصل إلى 30 ألف جنيه في إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المستلزمات الطبية.

واعلن موقع فرصنا كافة التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية في مجال المبيعات، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الشروط المطلوبة



- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الشاغرة يجيد القراءة والكتابة ولا يشترط شهادة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة حتى 7 سنوات.

- أن يكون لديه مهارات الحاسب الآلي.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 22 وألا يزيد على 49 عاما.

أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

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حقوق ومميزات الوظائف الخالية



- تمنح الشركة للعاملين راتب أساسي يبدأ من 5000 وحتى 10 آلاف جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية تتراوح بين 5000 و20 ألف جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بدل تغذية أو توفر وجبة.

- يتم احتساب الوقت الإضافي من العمل.

- توفر الشركة للعاملين سكن تابع للشركة.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات أو بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف المبيعات في إحدى شركات المستلزمات الطبية في العاشر من رمضان، يقوم بالدخول لموقع فرصنا وملء كافة البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية.