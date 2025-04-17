وظائف خالية في السفارة الأمريكية بمرتب شهري 54 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

كتبت - إسراء حامد محمد

أعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي عن وظائف خالية للعمل بها، في إطار حرص السفارة الأمريكية في القاهرة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وجاءت تلك الوظائف المعلن عنها للعمل في وظيفة أمناء مكتبة بمرتب شهري يتخطى 54 ألف جنيه.

وأوضحت السفارة الأمريكية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في وظيفة أمناء مكتبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف وآخر موعد للتقديم، كالتالي:

تفاصيل المرتبات وآخر موعد للتقديم

وحددت السفارة الأمريكية في القاهرة أخر موعد للتقديم لوظائف السفارة الأمريكية، ليتم غلق التقديم يوم 28 إبريل الجاري، بمرتب سنوي 12880 دولارا، بما يعادل مرتب شهري يتخطى 54 ألف جنيها.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

أن يكون المتقدمين لـ وظائف السفارة الأمريكية قادرين على الحصول على تصريح طبي وأمني.

يخضع جميع المرشحين المختارين لتحقيق في خلفياتهم، وقد يخضعون لفحص طبي قبل التوظيف.

يجب أن يكون المرشح المختار قادرًا على بدء العمل خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام تصريح الوكالة أو التصاريح أو الشهادات، وإلا فقد ينتهي ترشيحه.

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو البكالوريوس في علوم المكتبات.

يتم التقييم بناءً على المؤهلات والمتطلبات المذكورة في إعلان الوظيفة الشاغرة.

قد يُطلب منك إكمال اختبار لغة أو مهارات قبل التوظيف.

يجب تعبئة نموذج الطلب وتقديم المستندات المطلوبة.

يجب أن يتضمن طلبك جميع مؤهلات ومتطلبات الوظيفة، بما في ذلك التعليم والخبرة واللغة وأي معارف مهارات قدرات مدرجة.

يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مؤسسة أكاديمية أو بحثية ذات صلة بأعمال الفهرسة.

مطلوب إجادة اللغة العربية الفصحى قراءةً وكتابةً وتحدثًا، وقد يشمل ذلك القدرة على الترجمة.