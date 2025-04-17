أزمات المنطقة ومشكلة غزة وليبيا ضمن مباحثات وزيري خارجية مصر والجزائر

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الجزائر اليوم الخميس 17 أبريل، جلسة مباحثات مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

تنفيذ رؤية مشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

وأكد عبدالعاطي على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشدد عبدالعاطي على أهمية تكثيف التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، موضحًا حرص مصر على انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا «المصرية -الجزائرية» المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال على هامش اللجنة العليا، بما يُسهم في دفع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تبادل الخبرات في مجال التنمية

كما تناول وزير الخارجية استعداد مصر لتبادل الخبرات في مجال التنمية، خاصة في قطاع البنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مستعرضًا ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وكفاءة تؤهلها للإسلام في مشروعات التنمية بالجزائر.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية بما في ذلك التطورات في غزة وليبيا.

واستعرض عبدالعاطي، جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتفق الوزيران على الرفض بشكل كامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو ذريعة، كما استعرض الوزيران الجهود العربية والإسلامية لحشد التأييد الدولي لخطة إعادة الإعمار، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.