وزير الخارجية يناقش التعاون المشترك مع الجزائر في قطاع الصناعة

وزير الخارجية يناقش التعاون المشترك مع الجزائر في قطاع الصناعة

وزير الخارجية يناقش التعاون المشترك مع الجزائر في قطاع الصناعة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الجزائر اليوم، مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري سيفي غريب.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع لدعم التعاون المشترك في المجالات المختلفة بما فيها قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث استعرض عبد العاطي الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، والتقدم الذي أحرزته مصر خلال السنوات الأخيرة في صناعة الدواء.

ودار نقاش حول صناعة النسيج والصناعات التحويلية وسبل إقامة شراكات بين الشركات الخاصة والعامة المصرية والجزائرية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

تناول الوزيران أهمية التحضير الجيد للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تستضيفها القاهرة خلال العام الجاري، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارة الأخير لمصر في أكتوبر 2024.

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