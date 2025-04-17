أسامة كمال: خميس العهد عيدا حيا لكل الناس والقرآن خلده في سورة المائدة

أسامة كمال: خميس العهد عيدا حيا لكل الناس والقرآن خلده في سورة المائدة

أسامة كمال: خميس العهد عيدا حيا لكل الناس والقرآن خلده في سورة المائدة

قال الإعلامي أسامة كمال إن اليوم هو خميس العهد، اليوم الذي أنزل الله فيه مائدة من السماء على السيد المسيح والحواريين، مشيرًا إلى أنه أعقبته واحدة من أكبر الخيانات في التاريخ، حين خان يهودا السيد المسيح وسلّمه لليهود لمحاكمته بتهمة التجديف.

وأضاف أن خميس العهد، هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام، يليه الجمعة العظيمة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم خلد قصة المائدة في سورة المائدة، وبقي خميس العهد عيدًا حيًا لكل الناس.

وتابع كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، قائلًا: «كل سنة وكل المؤمنين طيبين، كل سنة ومصر بخير، بكرة الجمعة العظيمة، وبعده سبت النور، ثم عيد القيامة المجيد، يارب دايمًا أيام مصر كلها أعياد وبلا أحزان».

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