أحمد السقا ناعيا سليمان عيد: مع السلامة يا صاحبي يا أطيب خلق الله



كتب - هبة أمين

أبدى الفنان أحمد السقا، حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويشيع جثمانه من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد عقب صلاة الجمعة.

وكتب الفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع انستجرام ناعيا سليمان عيد بقوله: إنا لله و إنا إليه راجعون، مع السلامة يا سليمان، مع السلامة يا صاحبي، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله، ربنا يرحمك يصبر أهلك و ولادك و يصبرنا جميعًا، برجاء الدعاء.

وفاة سليمان عيد

وكانت صداقة قوية تجمع بين الفنان أحمد السقا وسليمان عيد، حيث حكى السقا في لقاء سابق في برنامج معكم منى الشاذلي، واصفًا سليمان بأنه أطيب قلب عرفه في حياته وكثيرا ما يدبران مقالب في بعضهما البعض.

صداقة السقا وسليمان عيد

وحكى أحمد السقا، واقعة تعرض سليمان عيد للغرق خلال السباحة بأحد الشاوطئ، وسارع في إنقاذه بعدما ترك المركب قفزا إلى المياه بعدما غطس سليمان في البحر ولم يظهر، وتشارك الثنائي في أكثر من عمل فني أبرزها «أفريكانو، حرب أطاليا، ابن القنصل، من 30 سنة».