علاء مرسي يستعد للعودة من الخارج بعد وفاة سليمان عيد: «عشرة عمري مات وأنا مش جنبه»

علاء مرسي يستعد للعودة من الخارج بعد وفاة سليمان عيد: «عشرة عمري مات وأنا مش جنبه»

علاء مرسي يستعد للعودة من الخارج بعد وفاة سليمان عيد: «عشرة عمري مات وأنا مش جنبه»

كتبت: هبة أمين

عبر الفنان علاء مرسي عن صدمته في خبر وفاة الفنان سليمان عيد، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ولكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث لم تفلح محاولات الأطباء في إنعاش قلبه لإنقاذه.

وكتب الفنان علاء مرسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك ناعيا سليمان عيد قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا، المصيبة في الموت عظيمة وخاصة إنها تكون في حته منك ومن أيامك وقلبك.

وفاة سليمان عيد

واستطرد بقوله: كان إنسان عظيم في طيبته ورجولته في كل المواقف، في عِشرة عمري، سليمان عيد حبيبي الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك في رفقة حبيبك سيدنا النبي.

سليمان عيد

وأشار علاء مرسي إلى أنه تلقى خبر وفاة سليمان وهو خارج مصر بقوله: المصيبة الكبرى الثانية إنِي خارج مصر وإنت مشيت من غيري ومن غير ما أعرف ولا أكون جنبك ومعاك في طريقك لدار الحق، ولكن أنتم السابقون ونحن اللاحقون، حالا بجهز للعودة إلى مصر يمكن ألحق أودعك، مع السلامة ياصاحبي.

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