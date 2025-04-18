الجوازات السعودية تتيح تصاريح دخول مكة للحج عبر المنصات الرقمية

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة السعودية الرياض، إنّ الصحف السعودية ركزت في تغطيتها الصادرة صباح اليوم، على النسخة الثانية من منتدى العمرة والزيارة، الذي استضافته المدينة المنورة على مدى ثلاثة أيام، واختُتم مساء أمس برعاية أمير منطقة المدينة المنورة.



وأضاف الوصيف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من 100 دولة، إلى جانب نحو 30 ألف زائر ومهتم بالاطلاع على أحدث الخدمات المقدّمة للمعتمرين والزوار والحجاج. وشملت الخدمات المعروضة قطاعات متعددة، أبرزها النقل، الضيافة، الطيران، والصحة، كما جرى تسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم التفويج وتسهيل الخدمات.



وأشار إلى أن المنتدى تخلله تكريم عدد من الشركات المتميزة في مجال خدمة الزوار والمعتمرين، كما شمل جلسات حوارية وورش عمل ناقشت سبل تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا متزايدًا عامًا بعد عام، خاصةً خلال مواسم رمضان والحج، وفي ملف الاستعدادات لموسم الحج، أوضح المراسل أن السلطات السعودية بدأت في إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين العاملين في خدمة الحجاج، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الموسم.



وأشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت منصة «تصاريح» الرقمية، بالإضافة إلى منصتي «أبشر» و«مقيم»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك لمتابعة وتوثيق التصاريح الرقمية عبر تطبيق «ميدان»، الذي يُستخدم ميدانيًا من قبل رجال الأمن للتأكد من هوية وتصاريح الداخلين إلى مكة.



وأكد أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى مكة كان في 15 شوال، فيما يُسمح لمن يمتلك تصريح حج رسمي فقط بالتواجد داخل المدينة اعتبارًا من 1 ذو القعدة، وهو ما يأتي ضمن جهود منع تكرار ظاهرة تسلل المعتمرين لأداء الحج بدون تصاريح كما حدث في المواسم الماضية.



وفي سياق متصل، ذكر الوصيف، أن مجلس التعاون الخليجي نظّم احتفالية تحت شعار: «شباب خليجي: إرادة، عزم، تميّز»، بمناسبة يوم الشباب الخليجي، وذلك تكريمًا لنماذج شبابية ملهمة من دول المجلس، وأشار إلى أن الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و35 عامًا مثّلوا ما يقارب 40% من سكان الخليج، فيما يُعد عدد كبير منهم روّاد أعمال في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، تصميم المجوهرات، والمنتجات الصديقة للبيئة.



وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تبنّت مبادرة لإنشاء مجلس الشباب الخليجي، ليكون منصة تفاعلية تجمع المواهب الشابة وتوفّر لهم بيئة محفّزة للإبداع والمشاركة في تطوير الاقتصاد الخليجي، كما جرى إعلان إطلاق مؤشر الشباب الخليجي، الذي يهدف إلى قياس أداء وتقدم الدول الخليجية في دعم وتمكين الشباب.